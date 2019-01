Libye: l'Algérie et l'ONU soutiennent le plan de règlement onusien

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé ont réaffirmé lundi leur position inébranlable en faveur du peuple libyen pour sortir de la crise que connait le pays, mettant l'accent sur la nécessité de la mise en £uvre du plan de règlement onusien. En visite de travail de 2 jours en Algérie, M. Salamé qui a été reçu par M. Messahel, a affirmé que "la rencontre avec le responsable algérien était fructueuse", indiquant que les contacts entre la mission onusienne en Libye et les responsables algériens, en tête desquels M. Messahel "n'ont jamais été interrompus", et ce depuis que le responsable onusien a été chargé de cette mission en août 2017.