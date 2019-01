Réouverture du square "Port Said" à Alger

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi et le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, ont présidé, dans la soirée de lundi, la réouverture du Square "Port Said" qui sera "un espace de proximité pour les loisirs et l'art au cœur de la capitale", selon la déclaration des responsables. Le ministre et le wali d'Alger ont indiqué que la réouverture du square constituait "une revitalisation de l'espace public en faveur des citoyens" et sera, dorénavant, "un espace pour abriter des manifestations artistiques et de divertissement pour les familles". Accompagnés par des membres de l'Assemblée populaire de la wilaya et du président de la commune d'Alger Centre, Abdelhakim Bettache, MM. Mihoubi et Zoukh ont sillonné tout le square qui se situe entre les communes d'Alger centre et la Casbah et à proximité du Théâtre national Mahieddine Bachtarzi.