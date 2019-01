Cinq Palestiniens arrêtés par les forces israélienne

Au moins cinq Palestiniens ont été arrêtés mardi par les forces d'occupation israélienne au village "Abu Shukheidim" au nord de Ramallah en Cisjordanie occupée dont un père et ses trois fils, a rapporté l'agence palestinienne de presse Wafa, citant une source palestinienne de sécurité. Un autre jeune palestinien a été au village "Budrus" à l’ouest de Ramallah et un autre au camp de réfugiés "Al-Ama’ary", selon l'agence. Les forces israéliennes ont également perquisitionné et endommagé l’intérieur du domicile d'un autre Palestinien à Ramallah.