Nigeria: l'armée tue plus de 100 terroristes de Boko Haram

Les forces nigérianes ont abattu plus de 100 terroristes du groupe Boko Haram dans leur dernière opération militaire en date visant à éradiquer les derniers membres de ce groupe terroriste dans la région du nord-est du Nigeria, a déclaré mardi l'armée nigériane dans un communiqué. Les terroristes de Boko Haram ont été tués au cours d'opérations de l'armée dans les Etats de Borno et de Yobe, tous deux situés dans le nord-est du pays, selon l'armée. Le moment exact de cette opération et le nombre précis de terroristes tués n'ont pas été révélés dans le communiqué officiel à Abuja.