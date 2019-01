Chine: 20 enfants agressés au marteau dans leur école à Pékin

Vingt enfants ont été blessés mardi dans une école primaire à Pékin, dont trois grièvement par un individu armé d'un marteau, a annoncé la municipalité du quartier. Selon les autorités du quartier de Xicheng, dans l'ouest de la capitale chinoise, les jours des trois enfants les plus grièvement blessés ne sont pas en danger et leur état est stable. L'agression survenue à 11H17 (03H17 GMT), a été perpétrée par un homme "muni d'un marteau", ont affirmé des médias locaux. Il a été arrêté selon la même source. Fin novembre dernier, cinq enfants avaient été tués et 18 autres blessés par un homme conduisant une voiture qui avait foncé sur eux dans le nord-est de la Chine, avaient rapporté les médias officiels chinois.