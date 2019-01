Sonelgaz investira 2.400 milliards de DA à l’horizon 2028

Le groupe Sonelgaz prévoit d’investir un montant de plus de 2.400 milliards de DA à l’horizon 2028, a indiqué mardi à Alger son P-dg, Mohamed Arkab. "Nous avons tracé un plan d’investissements sur dix ans. Nous prévoyons de mobiliser, à l’horizon 2028, plus de 2.400 milliards de DA pour réaliser tous nos projets d’investissements, dont 380 milliards DA au titre de l'exercice 2019", a précisé M. Arkab en marge de la cérémonie de signature d’une convention-cadre entre Sonelgaz et le groupe public mécanique AGM.

Selon lui, la Banque nationale d'Algérie (BNA) avait accordé au groupe plusieurs crédits à long terme accompagnés d'avantages, et ce, à l’effet de permettre à Sonelgaz de poursuivre ses investissements à l’horizon 2020, a-t-il souligné. Selon lui, "tous les projets lancés se réalisent sans aucune difficulté et nous comptons poursuivre notre politique d’investissements".