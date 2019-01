Messahel dans les pays scandinaves à partir de mercredi

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera une visite officielle dans les pays scandinaves qui le mènera successivement à Copenhague, les 9 et 10 janvier 2019, puis à Helsinki, les 11 et 12 du même mois, en réponse à des invitations de ses homologues danois, Anders Samuelsen, et finlandais Timo Soïni, indique mardi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Cette tournée s’inscrit dans le cadre du raffermissement du dialogue politique et du partenariat économique avec les pays scandinaves, avec lesquels l’Algérie entretient des relations traditionnelles d’amitié et de coopération", précise la même source.