La Grande Bretagne aspire à un partenariat fructueux avec l'Algérie

Le Royaume Uni aspire à une coopération et un partenariat gagnant-gagnant avec l'Algérie, a affirmé, mardi à Ghardaia, l'ambassadeur britannique à Alger, Barry Robert Lowen. La Grande Bretagne est animé d'une grande volonté de renforcer les liens de coopération avec l'Algérie, a déclaré M. Lowen, en marge d'une visite de prospection des opportunités d'investissement et de partenariat dans la wilaya, soulignant que les deux pays recèlent de nombreux atouts majeurs et potentialités à même de favoriser et de renforcer un développement diversifié et intégré dans différents domaines tant économique, éducatif et culturel entre eux.