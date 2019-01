Le président de l'Agence chinoise de coopération à Alger

Le président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, Wang Xiaotao, a entamé mardi une visite de travail de trois jours en Algérie, sa première sur le continent africain au titre de ses nouvelles fonctions de premier président de cette agence créée en avril 2018 en vue de promouvoir et de coordonner la coopération économique et technique de la République populaire de Chine à l'étranger, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Une importante délégation chinoise accompagne M. Xiaotao lors de cette visite, qui intervient au moment où l'Algérie et la Chine célèbrent le 60ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.