Le "shutdown" crée un vide dans des conférences scientifiques

Il y a comme un vide dans les conférences scientifiques aux Etats-Unis cette semaine: des centaines de chercheurs fédéraux ont annulé leur participation en raison de la fermeture partielle des administrations, provoquée par un différend budgétaire entre le président Donald Trump et le Congrès. A la plus grande conférence américaine sur l'astronomie, qui se tient de dimanche à jeudi à Seattle, 10 à 15% des participants inscrits ne sont pas venus, estime la Société américaine d'astronomie (AAS), soit 300 à 450 personnes sur environ 3.200. Cette conférence est le point d'orgue de l'année pour de nombreux chercheurs du domaine. Des centaines de présentations, conférences de presse et événements sont organisés. De nombreux astronomes annoncent leurs découvertes durant le rassemblement.