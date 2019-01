Cinq corps de migrants repêchés au large de la Libye

La Société du Croissant-Rouge libyen a retrouvé mardi cinq corps de migrants au large de la ville libyenne de Syrte, à environ 450 kilomètres à l'est de la capitale, Tripoli. Les dépouilles ont été retrouvées à Harawa, à l'est de Syrte, a déclaré la Société du Croissant-Rouge. Depuis les soulèvements de 2011, la destitution de l'ancien dirigeant Mouammar El Gueddafi et la situation de chaos et d'insécurité dans laquelle est plongé le pays d'Afrique du Nord, la Libye est devenue le point de départ privilégié par nombre de migrants clandestins qui espèrent traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe.