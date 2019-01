L'Italie chute dans un classement des démocraties

L'Italie, aux mains des populistes anti-système et anti-immigration depuis juin, a chuté dans un classement annuel des démocraties, révèle mercredi un rapport d'un groupe d'experts. Le pays est passé de la 21e place l'an dernier à la 33e place du classement 2018 établi par "The Economist Intelligence Unit", une chute en grande partie liée aux mesures portées par la Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini, homme fort du gouvernement. Son parti s'est allié pour former un gouvernement avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, anti-système) dirigé par Luigi Di Maio, qui est cependant épargné par le rapport.