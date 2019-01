Zone euro: le chômage recule à 7,9% en novembre

Le taux de chômage dans la zone euro a reculé à 7,9% en novembre, son niveau le plus faible depuis octobre 2008, a annoncé mercredi l'Office européen des statistiques Eurostat. Ce chiffre est meilleur que ce prévoyaient des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 8,1%.L'Eurostat a par ailleurs revu à la baisse le chiffre qu'il avait donné pour octobre 2018: il estime désormais le taux à 8,0% et non 8,1% comme il l'avait annoncé le 30 novembre 2018.