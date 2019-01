La Chine se dotera de trois porte-avions

La Chine doit disposer d'"au moins trois porte-avions" afin de protéger ses côtes et de sécuriser son territoire, a estimé mercredi Zhang Junshe, expert et officier de haut rang de la marine chinoise, ont rapporté des médias locaux. "Notre pays a un littoral long de 18.000 kilomètres. De plus, notre économie se tourne vers l'extérieur et nos intérêts à l'étranger grandissent", a expliqué M. Junshe, membre de l'Institut de recherche navale. "Tout cela nous oblige à envoyer une force militaire jusque dans les mers lointaines afin de protéger (ces intérêts). Dans ces conditions, je pense que nous avons besoin d'au moins trois porte-avions", a-t-il souligné au cours d'une rencontre avec la presse chinoise et étrangère.