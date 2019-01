Présidentielle au Sénégal: plus que sept candidats en lice

Sept candidats à l'élection présidentielle au Sénégal ont réussi à passer l'épreuve du parrainage sur les 27 qui avaient déposé leurs dossiers près le Conseil constitutionnel, rapporte mercredi la presse locale. Il s'agit du président sortant Macky Sall, de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall (coalition Takhawu Sénégal), de Karim Wade (Parti Démocratique Sénégalais/opposition), d'Ousmane Sonko (PASTEF/Patriotes du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité-opposition), d'El Hadj Issa Sall (PUR/Parti de l'Unité et du rassemblement-opposition), de Madicke Niang (coalition Madické 2019) et d'Idrissa Seck (Rewmi/opposition), précise la même source.