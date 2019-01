Syrie: huit terroristes capturés, dont un Américain et un Allemand

Huit terroristes étrangers membres présumés du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), dont un Américain et un Allemand, ont été capturés par les unités de protection du peuple(YPG), ont-elles annoncé mercredi sur leur site. "Huit terroristes de Daech (...) ont été capturés au cours des opérations menées par nos forces spéciales les 6 et 7 janvier", ont indiqué les YPG dans un communiqué. Parmi les huit personnes arrêtées par les forces kurdes, figurent un Américain de 16 ans ainsi qu'un Allemand de 31 ans, selon les YPG. Cette milice kurde affirme que les six autres terroristes présumés sont deux Ouzbeks, un Russe, un Ukrainien, un Tadjik et un Kazakh.