Deux réseaux de passeurs démantelés à Ain Témouchent

Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Aïn Témouchent ont démantelé deux réseaux spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines vers les côtes espagnoles et procédé à l'arrestation de cinq passeurs, a-t-on appris mercredi de ce corps sécuritaire. Le premier réseau a été démantelé suite aux investigations, menées par les services de la brigade territoriale de Bouzadjar. Les gendarmes ont réussi à mettre hors état de nuire les trois membres de ce réseau, âgés ente 20 ans et 35 ans et originaires de la wilaya de Ain Temouchent. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt à l'établissement pénitentiaire de Sidi Ben Adda, a-t-on souligné de source sécuritaire.