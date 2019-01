L'ONU s'inquiète du projet "Montagne d'or" en Guyane française

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU a exprimé son inquiétude vis-à-vis du projet minier "Montagne d'or" en Guyane française, estimant qu'il menaçait les droits des populations autochtones, dans un avis rendu public jeudi. Dans cette lettre datée du 14 décembre, rendue publique par l'ONG "International Service for Human Rights", et adressée à la mission française à l'ONU Genève, le comité exprime son inquiétude après avoir reçu des informations faisant état du "manque de consultation ainsi que de l'absence de consentement préalable, libre et informé des populations autochtones de Guyane française concernant le projet minier +Montagne d'or+".