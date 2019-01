Les cours du pétrole à la baisse en Asie après neuf séances de hausse

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse, vendredi en Asie, après neuf séances de hausse consécutive. Vers 02H00 GMT, le baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, reculait de 29 cents à 52,30 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, cédait 42 cents à 61,26 dollars. Les cours de l'or noir avaient poursuivi jeudi leur série positive, affichant une neuvième séance de hausse et confortant un peu plus leur hausse de plus de 20% en deux semaines.