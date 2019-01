La croissance vietnamienne pourrait atteindre 6,9% en 2019

La croissance vietnamienne pourrait atteindre de 6,9% en 2019, selon les estimations de l’Institut de recherche économique et politique du Vietnam (VEPR). Le Vietnam "pourrait atteindre cet objectif sans difficultés grâce à son économie dynamique et à l’attractivité des investissements directs étrangers", a souligné l'Institut dans un rapport d’évaluation de la situation macroéconomique du pays. En 2018, la croissance vietnamienne a atteint 7,08% sa "meilleure performance" depuis 11 ans, qui le place parmi les pays ayant la croissance la plus élevée dans la région et le monde.