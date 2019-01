L'économie américaine ne tombera pas en récession en 2019

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell a indiqué que l'économie américaine ne serait pas en récession cette année même si les prévisions du taux de croissance avaient été rajustées à la baisse. "Nous avons une bonne dynamique cette année", a déclaré M. Powell dans une interview accordée au Club économique de Washington. Expliquant que la récession est généralement due à la hausse de l'inflation et l'explosion des bulles d'actifs, M. Powell a affirmé: "Nous ne voyons pas les deux causes de récession récentes les plus élémentaires".