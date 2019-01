L’Onu préoccupé par les violations des droits de l'homme en Libye

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres s'est dit jeudi "profondément préoccupé" par les "violations généralisées" des droites de l'homme en Libye. "Je reste profondément préoccupé par les violations généralisées des droits de l'homme et les abus commis à l'encontre des détenus et la détention arbitraire prolongée de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sans procédure régulière", a déclaré M. Guterres dans un rapport publié jeudi. "Le gouvernement doit mettre en place des mesures permettant à toutes les personnes détenues d'être protégées contre la torture et d'autres mauvais traitements et de jouir d'un droit à une procédure régulière", ajoute-t-il dans ce document portant sur les six derniers mois.