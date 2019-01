Brésil: La récolte céréalière en baisse en 2018

La récolte de céréales et oléagineux au Brésil a reculé de 5,9% en 2018 par rapport à l'année record 2017, mais devrait enregistrer une hausse de 3,1% en 2019, selon les estimations de l'Institut brésilien de géographie et statistiques (IBGE) publiées jeudi. En 2018, le géant agricole a obtenu une récolte de 226,5 millions de tonnes. La récolte 2017 avait atteint 240,6 millions de tonnes, le meilleur résultat enregistré par l'IBGE depuis le début des études statistiques de cette récolte, en 1975. Le riz, le maïs et le soja représentent 93,1% de la production totale de céréales et oléagineux en 2018, relève l'IBGE.