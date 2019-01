Deux Allemands proches de Daech arrêtés en Egypte

Deux Allemands soupçonnés d'avoir voulu rejoindre la branche égyptienne du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont été arrêtés en Egypte, et l'un d'eux a déjà été renvoyé en Allemagne, ont indiqué vendredi des sources de sécurité égyptiennes. L'Allemand renvoyé est âgé de 24 ans et a été arrêté à l'aéroport du Caire en décembre, selon les mêmes sources. Les autorités égyptiennes ont décidé de le renvoyer après qu'il a accepté de renoncer à sa nationalité égyptienne (pour ne garder que l'allemande) et en constatant qu'il n'avait pas commis de crime sur le sol égyptien. Un autre Allemand, âgé lui de 18 ans, a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Louxor dans le sud du pays, selon ces sources de sécurité égyptiennes.