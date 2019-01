Syrie: 25.000 personnes ont fui les combats dans l'est

Environ 25.000 personnes ont fui les combats dans l'est de la Syrie au cours de ces six derniers mois, a indiqué l'ONU vendredi. Dans un communiqué, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) se dit "profondément préoccupé par les informations faisant état d'un nombre croissant de victimes civiles - dont de nombreuses femmes et de nombreux enfants - et de déplacements massifs de populations civiles dans l'enclave de Hajine", dernière poche du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans la province orientale de Deir Ezzor.