Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Un terroriste s'est rendu vendredi matin aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de trois chargeurs garnis, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, ce matin le 11 janvier 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6ème Région militaire. Il s'agit du dénommé Beknaoui Attaher, dit +Abou-Al-chiekh+, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs garnis de munitions", précise le communiqué.