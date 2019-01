L'extrême droite allemande tentée par une sortie de l'UE

L'extrême droite allemande, réunie vendredi en congrès, pourrait briser un nouveau tabou dans le pays en faisant campagne pour une sortie de l'UE, à quelques jours d'un vote crucial sur le Brexit. Le projet de programme électoral de 58 pages de l'Alternative pour l'Allemagne (Afd) accuse l'UE d'être "devenue une structure non démocratique (...) conçue par des bureaucraties peu transparentes et non contrôlées". Il demande également des réformes en profondeur d'ici 2024, soit la fin de la prochaine législature européenne, et prévient que dans le cas contraire "un retrait de l'Allemagne ou une dissolution ordonnée de l'Union européenne (...)sont nécessaires".