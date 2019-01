Une Palestinienne tuée par des tirs de l'occupant israélien

Une Palestinienne a été tuée et 14 personnes ont été blessées par des tirs de l'occupant israélien vendredi lors de manifestations et de heurts le long de la frontière dans la bande de Ghaza, a indiqué le ministère de la Santé dans l'enclave. "Une femme a été tuée à l'est de la ville de Ghaza et 14 citoyens blessés par des tirs de l'occupant israélien dans l'est" du territoire, a dit le porte-parole du ministère, Achraf al-Qodra, sur Twitter. Cette femme dont l'identité n'a pas été communiquée dans un premier temps a été atteinte à la tête par un tir israélien, a-t-il précisé.