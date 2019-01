La Russie va réduire sa production de pétrole

Le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak a indiqué vendredi que la Russie a commencé à réduire davantage sa production de pétrole et le niveau de réduction pourrait atteindre 50.000 barils par jour d'ici la fin janvier. Selon le ministre, le niveau actuel de réduction de la production de pétrole de son pays a dépassé 30.000 barils par jour. Le 7 décembre, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et les pays producteurs de pétrole non membres de l'OPEP ont conclu un accord lors d'une réunion à Vienne, qui prévoit une réduction de la production de brut de 1,2 million de barils par jour à partir de janvier 2019 pour une période initiale de six mois.