Yémen: heurts dans la ville de Hodeida malgré la trêve

Des heurts ont éclaté samedi dans la ville portuaire de Hodeida, dans l'ouest du Yémen, entre les forces progouvernementales et les Houthis, malgré une trêve en vigueur depuis le 18 décembre, ont rapporté des médias. Des tirs d'artillerie et des échanges de coups de feu ont été entendus samedi à l'aube dans la partie sud de cette ville qui est un point d'entrée crucial pour l'aide humanitaire apportée à ce pays déchiré depuis plusieurs années par la guerre. Ces tirs se sont ensuite calmés et n'étaient plus que sporadiques un peu plus tard dans la matinée, selon les médias.