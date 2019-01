Intempéries : plusieurs routes coupées par la neige dans 9 wilayas

Plusieurs axes routiers demeurent coupés à la circulation automobile dans 9 wilayas du Centre et de l'Est du pays suite aux fortes chutes de neige qui se sont abattues sur ces régions depuis ces dernières 48 heures, selon un point de situation établi samedi par les services de la Gendarmerie nationale. Ainsi, 16 routes nationales (RN) et 15 chemins de wilaya (CW) restent coupés à la circulation automobile dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Blida, Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Sétif et Mila, précise la même source.