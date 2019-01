SpaceX licencie 10% de ses 6.000 employés

La société aérospatiale SpaceX, qui travaille notamment pour la Nasa, va licencier 10% de ses quelque 6.000 employés, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. "Pour continuer à fournir nos clients et réussir à développer nos engins interplanétaires, ainsi que de l'internet spatial, SpaceX doit devenir une entreprise plus resserrée", écrit l'entreprise dans un communiqué. "Ces efforts, même entrepris séparément, ont ruiné d'autres organisations. Cela signifie que nous devons nous séparer de certains membres de notre équipe, talentueux et travailleurs", poursuit le communiqué.