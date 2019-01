Venezuela: l'ONU propose son aide pour l'alimentation et la santé

L'Organisation des Nations unies (ONU) a proposé samedi son aide au Venezuela sur des sujets "urgents" comme l'alimentation et la santé, fortement affectés par la pire crise économique vécue par ce pays pétrolier. "Il y a des sujets urgents dans la santé, l'alimentation, des sujets de protection et autres", a dit Peter Grohmann, coordinateur des Nations unies au Venezuela lors d'une rencontre avec le président Nicolas Maduro retransmise par la télévision publique. Avec la coopération de l'ONU, "on pourrait trouver des fonds additionnels" qui s'ajouteraient "au Programme alimentaire mondial (qui) a marqué son intérêt pour aider le Venezuela", a-t-il aussi avancé.