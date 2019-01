Serbie: sixième manifestation anti-Vucic à Belgrade

Des milliers de Serbes ont manifesté samedi à Belgrade contre le pouvoir du président Aleksandar Vucic taxé d'autoritarisme, ont rapporté des médias locaux. "Nous sommes avec le peuple, pas avec les voleurs d'hier et d'aujourd'hui", pouvait-on lire sur une banderole. "C'est un pays pour nous et pas pour les voleurs", a lancé à la foule le comédien Branislav Trifunovic, figure de proue de la contestation, qui a appelé à manifester de nouveau mercredi à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat d'Oliver Ivanovic. Le défilé de samedi à Belgrade n'était pas plus important que celui de la semaine précédente, pourtant organisé pendant le week-end du Noël orthodoxe.