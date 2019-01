Le marché du pétrole "est sur la bonne voie"

Le marché du pétrole est "sur la bonne voie" et retrouvera rapidement son équilibre, mais les producteurs de pétrole sont disposés à en faire plus si nécessaire, a déclaré dimanche à Abu Dhabi le ministre saoudien de l'Energie, Khalid al-Falih. "Si nous regardons au-delà du bruit des données hebdomadaires et du comportement des spéculateurs, je reste convaincu que nous sommes sur la bonne voie et que le marché du pétrole va rapidement retrouver son équilibre", a déclaré Falih, dans son intervention lors d'une conférence sur le pétrole tenue à Abu Dhabi.