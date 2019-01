Zimbabwe: le gouvernement décide d'augmenter les prix des carburants

Le gouvernement du Zimbabwe a décidé dimanche d'augmenter le prix des carburants pour tenter d'enrayer les graves pénuries de pétrole qui étranglent le pays. Juste avant son départ pour une tournée à l'étranger, le président Emmerson Mnangagwa a lui-même pris la parole samedi soir pour annoncer sa décision, aussitôt vilipendée par l'opposition, les syndicats et les automobilistes. "A partir de minuit (samedi), le prix du diesel à la pompe est fixé à 3,11 dollars américains le litre et celui de l'essence à 3,31 dollars", a-t-il déclaré à la télévision nationale. Avant cette hausse, les tarifs étaient de respectivement 1,36 dollar pour le litre diesel et 1,24 dollar le litre d'essence.