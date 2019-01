Manifestations dans tout le Liban pour "de meilleurs services publics"

Des manifestations pour "de meilleurs services publics" et contre "la corruption" se sont déroulées dimanche dans tout le Liban, a rapporté l'Agence nationale de l'information (ANI). Des centaines de personnes à Saïda, Tripoli, Zouk Mosbeh et dans la vallée de la Bekaa ont défilé pour réclamer notamment "un accès ininterrompu à l'électricité, la résolution définitive de la crise des ordures et le respect de la grille salariale dans la Fonction publique", selon ANI.