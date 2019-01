Quatre narcotrafiquants arrêtés à Bechar et Oran

Des détachements de l’ Armée nationale populaire ont arrêté, samedi à Béchar quatre, narcotrafiquants et saisi (790) balles de différents calibres et (65,8) kilogrammes de kif traité, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ Armée nationale populaire ont arrêté, le 12 janvier 2019 à Bécharet Oran, quatre narcotrafiquants et saisi (790) balles de différents calibres et (65,8) kilogrammes de kif traité", précise la source.