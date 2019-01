Zimbabwe: manifestations contre la hausse des prix du pétrole

Des manifestations ont éclaté lundi dans les deux principales villes du Zimbabwe, la capitale Harare et Bulawayo (sud) pour protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement, sur fond de grave crise économique. Le président Emmerson Mnangagwa a annoncé samedi soir le doublement des prix des carburants pour tenter d'enrayer sa plus grave pénurie de pétrole dans le pays depuis dix ans. Cette mesure a suscité de vives protestations dans tout le pays et la principale centrale syndicale du pays appelé la population à une grève de trois jours.