Plus de 2 quintaux de kif saisis à Aïn Témouchent

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Aïn Témouchent ont opéré des saisies de 2,44 quintaux de Kif traité durant l’année 2018, a-t-on appris de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya. Dans le même sillage en lien avec la lutte contre le trafic de stupéfiants, les mêmes services de sûreté ont procédé à la saisie de 6.142 comprimés psychotropes, en plus de 14.534 unités de boissons alcooliques de différents types et capacités, a ajouté la même source.