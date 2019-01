Afghanistan: attentat à la voiture piégée à Kaboul

Plus de 40 personnes ont été blessées dans l'explosion d'une voiture piégée lundi dans l'est de Kaboul, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan. Le véhicule piégé visait un camp qui abrite des employés étrangers, mais qui était en partie vide au moment de l'explosion, a déclaré le porte-parole, Najib Danish. "Plus de 40 personnes ont été blessées", a écrit sur Twitter le porte-parole du ministère de la Santé, Wahidullah Mayar. Ce complexe, appelé Green village, a été pendant de nombreuses années occupé par des agents de différentes agences des Nations unies qui ont depuis déménagé dans un lieu moins exposé aux attaques.