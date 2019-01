Démantèlement d'un réseau criminel à Alger

La section de recherche de la Gendarmerie nationale (GN) d'Alger a démantelé un réseau criminel composé de 5 individus dont une femme, et saisi 831 grammes de kif traité et 186 grammes de cocaïne, a indiqué le groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger, lundi, dans un communiqué. "La section de recherche de la Gendarmerie nationale d'Alger (GN) a réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues, faux et usage de faux (permis de conduire) et usurpation d'identité", a précisé la même source, ajoutant que "le chef du réseau criminel est recherché et se déplaçait à bord d'un véhicule touristique avec un faux permis de conduire, et s'adonnait au trafic de drogues sous toutes ses formes".