Le président palestinien à New York pour présider le G77

Le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé lundi à New York pour prendre la présidence du Groupe des 77 (G77) pays en voie de développement. M. Abbas doit prendre part mardi à une cérémonie au siège des Nations Unies afin de prendre le relais de l'Egypte pour la présidence du G77 en 2019. A son arrivée à New York, M. Abbas a rencontré le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, qui a félicité l'Etat de Palestine pour sa présidence du G77 et a formulé ses v£ux de réussite pour le groupe cette année, a déclaré le service de presse de M. Guterres après la réunion.