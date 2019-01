L'UE s'effondrera si elle ne change pas de cap sur la migration

L'Union européenne s'effondrera si elle ne change pas de cap sur la question des migrations, a déclaré lundi à Rome le Premier ministre italien Giuseppe Conte, lors d'une conférence de presse télévisée à l'issue de sa rencontre avec le commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, Dimitris Avramopoulos. Cette réunion a eu lieu dans le contexte du dernier contentieux en date sur la question des migrants, au cours duquel l'Europe a refusé pendant trois semaines l'accès à 49 hommes, femmes et enfants à bord de deux navires d'ONG allemands, et à la veille de la mission de M. Conte les 15 et 16 janvier au Niger et au Tchad, qui sont des pays de transit pour les migrants d'Afrique sub-saharienne qui confient leurs vies à des trafiquants d'êtres humains dans l'espoir d'atteindre l'Europe.