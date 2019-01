Ghaza: l'Unicef et le PAM aident des milliers de familles

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies ont signé un nouvel accord prévoyant de fournir de l'aide à 6.000 familles parmi les plus vulnérables de la bande de Ghaza. L'initiative conjointe est conçue pour aider les familles les plus démunies, en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées, à faire face à l'hiver, à la suite d'une détérioration marquée des conditions de vie de nombreuses personnes vivant dans l'enclave, a précisé le PAM dans un communiqué de presse publié sur le site Internet de l'ONU.