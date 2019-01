La Chine réduit les impôts pour stimuler l'économie

La Chine, qui a entrepris l'année dernière de réduire certains impôts et taxes, va poursuivre dans cette voie en 2019, au bénéfice notamment des petites et micro entreprises, ont annoncé mardi des responsables officiels. Alors que l'économie chinoise donnait des signes de ralentissement, les autorités ont privilégié en 2018 les mesures fiscales, pour un soutien à "l'économie réelle", plutôt qu'un plan d'investissements massifs. Lors de la grande conférence économique de décembre qui fixe les orientations à venir, les autorités, sous la houlette du président Xi Jinping, avaient annoncé davantage de réductions fiscales, a rappelé le ministre adjoint des Finances Xu Hongcai, lors d'une conférence de presse avec des responsables de la Commission nationale du développement et de la réforme et de la Banque centrale.