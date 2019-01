Brexit: les milieux d'affaires retiennent leur souffle

Les milieux d'affaires britanniques se préparaient avec anxiété mardi à un vote crucial sur le Brexit au Parlement britannique qui pourrait ouvrir une nouvelle période d'incertitude économique et créer des soubresauts sur les marchés. La principale organisation patronale britannique, la CBI, a évoqué sur la BBC une situation d'"urgence nationale" en cas d'échec de la Première ministre Theresa May, par la voix de son président John Allan. Mme May devrait avoir le plus grand mal à faire valider par les députés l'accord arraché de haute lutte à Bruxelles sur les conditions de la sortie britannique de l'UE.