Accidents de la circulation : 27 morts en une semaine

Vingt-sept personnes 27 ont trouvé la mort et 1.145 autres ont été blessées dans 1.105 accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national durant la période du 6 au 12 janvier, selon un bilan établi mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Tizi-Ouzou où cinq personnes sont décédées et 40 autres ont été blessées dans 35 accidents, survenus sur différents axes routiers de la wilaya.