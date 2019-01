Pétrole: l'Arabie saoudite espère un redressement des prix

Le ministre saoudien de l'Energie Khalid al-Falih s'est dit mardi "très optimiste" sur un redressement des prix du baril de pétrole après les réductions de production annoncées. Les membres de l'Opep et leurs alliés menés par la Russie ont décidé le mois dernier de réduire la production de 1,2 million de barils par jour après une chute des prix de plus de 40% en quelques semaines fin 2018. Le prix du baril de Brent, qui avait brièvement chuté sous la barre des 50 dollars en novembre, a rebondi à plus de 60 dollars après les réductions de production entrées en vigueur le 1er janvier.