Damas dénonce une "agression" turque dans la zone de sécurité

Les autorités syriennes ont dénoncé mardi comme une "agression" les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a dit que son pays était prêt à établir une "zone de sécurité" en Syrie. Les déclarations "irresponsables" de M. Erdogan "montrent une nouvelle fois que son régime ne traite qu'avec le langage de l'occupation et de l'agression", a indiqué l'agence officielle Sana, citant une source au ministère des Affaires étrangères. La question de la zone de sécurité, qui serait établie entre la frontière turque et les positions d'une milice kurde soutenue par Washington mais honnie par Ankara, a été évoquée dans un entretien téléphonique lundi entre M. Erdogan et le président américain Donald Trump.